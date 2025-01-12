Ротенберг про 4:5 с «Динамо»: «Если убрать 2-й период, то была солидная игра. Играя все 60 минут правильно, наша команда побеждает»

Роман Ротенберг считает, что СКА проиграл «Динамо» (4:5) из‑за 2-го периода.

– У нас много позитивных моментов. Например, защитники начали забивать. Бросаем. Мы сделали большой шаг вперед. И в большинстве тоже добавим, станем сильнее. Если мы уберем удаления, особенно в зоне атаки. Так нельзя подводить команду. Есть что улучшить, особенно игровую дисциплину.

– СКА позволяет сопернику много атак сходу. Нет желания перестроиться, как в свое время «Тампа»?

– Мы наоборот сыграли консервативно в этих моментах, если посмотрите видео. Сборная России играет по той же системе, когда все выполняют игровое задание. В этих моментах мы сыграли более пассивно, а надо было действовать более агрессивно. Это как раз наша пассивная игра привела к таким моментам. Современный хоккей, нужно играть активнее.

– Второй период был худшим?

– Был худший, да. Если убрать второй период, то была солидная игра. Играя все 60 минут правильно, наша команда побеждает. Мы сыграли не так, как должны были, во втором периоде, и в этом основная причина. Всегда есть что улучшить, и только улучшая эти детали, мы можем полноценно подготовиться к плей‑офф, – сказал главный тренер СКА.