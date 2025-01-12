Гусев о 5:4 со СКА после 1:3: «Важно отыгрываться в матчах, тем более перед плей‑офф»
Никита Гусев оценил камбэк «Динамо» в матче со СКА (5:4).
— Что подумали, когда стали уступать со счетом 1:3?
— Надо было продолжать играть в свою игру, реализовывать свои моменты, с чем в дальнейшем мы и начали справляться.
— Второй период был лучшим?
— Самое главное в таких играх — реализовывать свои моменты. Выигрывает тот, кто больше забивает.
— Была ли уверенность, что большинство сегодня реализуете?
— Мы стараемся реализовать каждое большинство, но реализовать его в конце матча еще приятнее.
— Как вам игралось с Сикьюрой?
— Все хорошо, налаживаем взаимодействие. Дальше будет еще лучше.
— У вас в карьере были большие победы. Когда пропустили три шайбы, как жила ваша лавка?
— Очень важно отыгрываться в играх, тем более перед плей‑офф, — сказал форвард московского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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