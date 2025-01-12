Гусев о 5:4 со СКА после 1:3: «Важно отыгрываться в матчах, тем более перед плей‑офф»

Никита Гусев оценил камбэк «Динамо» в матче со СКА (5:4).

— Что подумали, когда стали уступать со счетом 1:3?

— Надо было продолжать играть в свою игру, реализовывать свои моменты, с чем в дальнейшем мы и начали справляться.

— Второй период был лучшим?

— Самое главное в таких играх — реализовывать свои моменты. Выигрывает тот, кто больше забивает.

— Была ли уверенность, что большинство сегодня реализуете?

— Мы стараемся реализовать каждое большинство, но реализовать его в конце матча еще приятнее.

— Как вам игралось с Сикьюрой?

— Все хорошо, налаживаем взаимодействие. Дальше будет еще лучше.

— У вас в карьере были большие победы. Когда пропустили три шайбы, как жила ваша лавка?

— Очень важно отыгрываться в играх, тем более перед плей‑офф, — сказал форвард московского «Динамо ».