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Марченко набрал очки в 4-м матче подряд – передача против «Сент-Луиса». У него 47 баллов в 43 играх

Кирилл Марченко продлил результативную серию (2+3) до 4 матчей.

Форвард «Коламбуса» сделал голевую передачу в игре с «Сент-Луисом» (2:1), набрав 47-е (18+29) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 43 матча.

Сегодня за 17:36 – лучший показатель среди форвардов «Блю Джекетс» (3:03 – в большинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoКирилл Марченко
logoКоламбус
logoНХЛ
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