Марченко делит 2-е место в сезоне НХЛ по полезности («+24») с Драйзайтлем и Протасом. Лидирует Айкел с «+25»
Кирилл Марченко делит 2-е место в сезоне НХЛ по полезности («+24»).
Форвард «Коламбуса» забросил шайбу в матче с «Сиэтлом» (6:2) и завершил встречу с полезностью «+2».
Всего в сезоне у него 46 (18+28) очков в 42 играх при полезности «+24».
По показателю «плюс-минус» 24-летний россиянин делит 2-е место в лиге с форвардами Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон») и Алексеем Протасом («Вашингтон»).
Лидирует форвард «Вегаса» Джек Айкел с «+25». Единственным защитником в топ-5 является другой представитель «Голден Найтс» – Брэйден Макнэбб с «+23».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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