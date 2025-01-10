Марченко делит 2-е место в сезоне НХЛ по полезности («+24») с Драйзайтлем и Протасом. Лидирует Айкел с «+25»

Кирилл Марченко делит 2-е место в сезоне НХЛ по полезности («+24»).

Форвард «Коламбуса » забросил шайбу в матче с «Сиэтлом» (6:2) и завершил встречу с полезностью «+2».

Всего в сезоне у него 46 (18+28) очков в 42 играх при полезности «+24».

По показателю «плюс-минус» 24-летний россиянин делит 2-е место в лиге с форвардами Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон ») и Алексеем Протасом («Вашингтон »).

Лидирует форвард «Вегаса » Джек Айкел с «+25». Единственным защитником в топ-5 является другой представитель «Голден Найтс» – Брэйден Макнэбб с «+23».