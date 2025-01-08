Марченко о 4:3 с «Питтсбургом»: «Хотим побеждать в каждом матче. Неважно, кто играет против нас. Мы боремся за выход в плей‑офф»

Кирилл Марченко высказался после матча против «Питтсбурга» (4:3 Б).

Нападающий сделал 2 передачи и забил буллит в серии.

«Я думаю, вся команда сегодня сыграла хорошо. Мы реализовали свои моменты.

Мы просто хотим побеждать. В каждой игре. Неважно, кто играет против нас. Просто боремся за выход в плей-офф», – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко .

«Коламбус» обыграл «Питтсбург» в гостях впервые с 2015 года и поднялся в зону плей-офф на Востоке