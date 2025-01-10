Марченко забил «Сиэтлу» в пустые ворота – 18-й гол в сезоне. У него 46 очков и «+24» в 42 играх

Кирилл Марченко забил «Сиэтлу» в пустые ворота – 18-й гол в сезоне.

Форвард «Коламбуса » установил окончательный счет в игре с «Кракеном» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 24-летнего россиянина стало 46 (18+28) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+24».

Сегодня Марченко (17:15, 1:42 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 4 потери.