Марченко забил «Сиэтлу» в пустые ворота – 18-й гол в сезоне. У него 46 очков и «+24» в 42 играх
Кирилл Марченко забил «Сиэтлу» в пустые ворота – 18-й гол в сезоне.
Форвард «Коламбуса» установил окончательный счет в игре с «Кракеном» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 24-летнего россиянина стало 46 (18+28) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+24».
Сегодня Марченко (17:15, 1:42 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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