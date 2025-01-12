Юрий Новиков предложил создать международный спортивный союз: «У нас достаточно именитых спортсменов. Они должны не вдогонку свистеть, а говорить заранее. Сначала стреляют не пушки, а слова»
Юрий Новиков предложил создать международный спортивный союз.
«Я давно говорю: спортсмены всех стран, соединяйтесь! Еще много лет назад нужен был международный спортивный союз. Возможно, нам нужно было активнее вести разъяснительную работу. Сегодня идеология выходит на первое место. Сначала стреляют не пушки, а слова. Поэтому ко всем ситуациям нужно быть готовыми. Это обязательно.
У нас достаточно именитых и уважаемых спортсменов. Они должны не вдогонку свистеть, а говорить заранее. Вообще у нас сейчас очень сложная ситуация. Вместо того чтобы говорить, мы переплевываемся через забор», – сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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