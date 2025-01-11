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  • Гусев об улыбке после победной шайбы в ворота СКА на 60-й минуте: «Думаю, вы сами догадываетесь, почему. Очень важно обыграть сильную команду»
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Гусев об улыбке после победной шайбы в ворота СКА на 60-й минуте: «Думаю, вы сами догадываетесь, почему. Очень важно обыграть сильную команду»

Никита Гусев высказался о победном голе в ворота СКА.

Московское «Динамо» обыграло команду под руководством Романа Ротенберга со счетом 5:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Гусев забросил победную шайбу на 60-й минуте игры. 

– У вас была широкая улыбка после заброшенной победной шайбы. Редкое такое у вас такое увидишь.

– Думаю, вы сами догадываетесь, почему.

– Обыграть СКА было для вас крайне принципиально?

– Конечно. Очень важно обыграть сильную команду.

– В КХЛ много сильных команд. Не всем вы так улыбаетесь.

– Так надо было, – сказал нападающий «Динамо», ранее выступавший за СКА.

Отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива» («Матч ТВ»)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoНикита Гусев
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoСКА
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