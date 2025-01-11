Гусев об улыбке после победной шайбы в ворота СКА на 60-й минуте: «Думаю, вы сами догадываетесь, почему. Очень важно обыграть сильную команду»
Никита Гусев высказался о победном голе в ворота СКА.
Московское «Динамо» обыграло команду под руководством Романа Ротенберга со счетом 5:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Гусев забросил победную шайбу на 60-й минуте игры.
– У вас была широкая улыбка после заброшенной победной шайбы. Редкое такое у вас такое увидишь.
– Думаю, вы сами догадываетесь, почему.
– Обыграть СКА было для вас крайне принципиально?
– Конечно. Очень важно обыграть сильную команду.
– В КХЛ много сильных команд. Не всем вы так улыбаетесь.
– Так надо было, – сказал нападающий «Динамо», ранее выступавший за СКА.
Отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива» («Матч ТВ»)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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