Крикунов включил Гусева, Деанджело и Подъяпольского в тройку лучших игроков сезона КХЛ
– Это все, наверное, нападающие. Тот же Гусев.
Но я бы включил сюда вратаря Подъяпольского, поскольку раньше он играл не в такой сильной команде. В «Ладе» ему приходилось прилично трудиться. Если брать защитников, то мне нравится Деанджело.
– Почему остановились на этих игроках?
– Все видят только голы. Если парень играет и не пропускает, тот же защитник, имеющий большой «плюс» и супернадежно играющий в обороне, о нем особенно и не вспомнят.
Когда же хоккеист не забивает, вроде уже что-то не то. Хотя у защитников основная работа не пропускать. Деанджело играет очень продуктивно, и пас у него очень хороший.
– Почему Кузнецова не включили в число лучших?
– Я думаю, что Кузнецов играет в свою силу. Но он может играть сильнее. – Сможет ли Кузнецов стать сильнее в нынешнем сезоне?
– Да, должен. Я думаю, что СКА в этом году должен серьезно бороться за Кубок Гагарина, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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