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Бабаев о потолке зарплат: «Кузнецов должен быть вне его. Заплатите хоть сколько-нибудь, чтобы такие игроки, как Евгений, Овечкин, Кучеров вернулись. Они не должны учитываться»

Шуми Бабаев поделился мыслями о потолке зарплат в КХЛ.

С 2020 года потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ установлен на уровне 900 млн рублей.

– С созданием КХЛ был введен потолок зарплат в 620 миллионов рублей. При этом в счет не шли игроки, которые перебрались в КХЛ, имея либо действующий контракт с командой НХЛ, либо документально заверенное контрактное предложение из той лиги.

– Так должно быть и сейчас. Приехал Евгений Кузнецов – почему он должен учитываться в потолке зарплат? Конечно, он должен быть вне его.

Вы заплатите хоть сколько-нибудь, чтобы такие игроки, как Овечкин, Кузнецов, Орлов, Ничушкин, Кучеров вернулись сюда. И они не должны входить в потолок зарплат. Считаю, что зарплаты хоккеистов, отыгравших много лет в КХЛ, тоже не должны учитываться в потолке.

Просто речь идет о том, не будут ли клубы злоупотреблять, не будет ли часть денег переписываться в контракты. Но это уже все зависит от порядочности и честности руководителей клубов. В любом случае с этим надо что-то делать, потому что так мы не привлечем никого в КХЛ.

Я за потолок зарплат, но при определенных раскладах. Считаю, что в данной ситуации он должен быть в районе 1,3 миллиарда, но при этом должны быть какие-то оговорки относительно хоккеистов, которые не будут под ним учтены.

Можно же сделать, чтобы у кого-то 10% зарплаты входило в потолок. Со временем его нужно пересматривать, ведь меняется курс валюты. В лигу нужно привозить топовых легионеров, а не иностранцев за 200 тысяч долларов. Наши ребята будут играть лучше и за 5-10 миллионов.

Есть много моментов, которые надо менять. Было принято правило, что три игрока не могут переходить из одного клуба в другой. Что это за бред? Я могу за год поменять три команды. Почему вы мне это запрещаете? Я захотел – пошел в СКА, после перешел в «Динамо» и снова вернулся в СКА. Почему мне запрещают так сделать? Что за бред такой придумали?

Нам нужно постоянно находиться в тонусе, быть гибче. Нельзя просто так говорить: «Вот мы такие крутые». Это не так. Завтра откроют какую-то лигу, где не будет этого потолка, – и игроки ломанутся туда. Нам нужно удерживать ребят здесь, – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Евгения Кузнецова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
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logoМатч ТВ
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деньги
logoНХЛ
потолок зарплат
logoВалерий Ничушкин
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logoДинамо Москва
logoАлександр Овечкин
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