Стась провел 900-й матч в КХЛ. Он пятый игрок, преодолевший эту отметку
Андрей Стась провел 900-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Юбилейной для 36-летнего капитана минского «Динамо» стала игра регулярного чемпионата с «Сибирью» (3:2 ОТ).
Стась стал пятым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 900 матчей. Ранее это сделали Вадим Шипачев, Евгений Бирюков, Илья Каблуков, Сергей Плотников.
В КХЛ Стась также выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». В 900 матчах белорусский форвард набрал 203 (81+122) очка.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт минского «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем