Стась провел 900-й матч в КХЛ. Он пятый игрок, преодолевший эту отметку

Андрей Стась провел 900-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для 36-летнего капитана минского «Динамо» стала игра регулярного чемпионата с «Сибирью» (3:2 ОТ).

Стась стал пятым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 900 матчей. Ранее это сделали Вадим Шипачев, Евгений Бирюков, Илья Каблуков, Сергей Плотников.

В КХЛ Стась также выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». В 900 матчах белорусский форвард набрал 203 (81+122) очка.