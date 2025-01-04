Кугрышев – 16-й игрок в истории, сыгравший 800 матчей в КХЛ
Дмитрий Кугрышев провел 800-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Юбилейной для форварда «Лады» стала игра против «Ак Барса» (1:3). В этом матче Дмитрий Кугрышев отметился передачей.
Всего на его счету 389 (160+229) очков в 800 играх с учетом плей-офф.
Кугрышев – 16-й игрок в истории КХЛ, достигший отметки 800 матчей.
Ранее это удалось Евгению Тимкину (816), Данису Зарипову (817), Якову Рылову (820), Егору Аверину (823), Сергею Андронову (825), Сергею Мозякину (842), Сергею Широкову (847), Роману Старченко (847), Кириллу Петрову (859), Григорию Панину (870), Андрею Стасю (896), Сергею Плотникову (926), Илье Каблукову (985), Евгению Бирюкову (1001) и Вадиму Шипачеву (1025).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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