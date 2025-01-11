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  • Епанчинцев после 2:3 от минского «Динамо»: «У нас 7 матчей на выезде, сложно играть столько в гостях. Большая ротация, травмы. Не получалось освежать состав в полной мере»
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Епанчинцев после 2:3 от минского «Динамо»: «У нас 7 матчей на выезде, сложно играть столько в гостях. Большая ротация, травмы. Не получалось освежать состав в полной мере»

Вадим Епанчинцев высказался после поражения от минского «Динамо» (2:3 ОТ).

«Непростой матч, непростой выезд у нас, семь игр на выезде. Ребята молодцы, что много не позволяли сопернику.

Знали, что соперник здорово играет дома, в последних играх побеждал и лидеров нашего хоккея, на ходу команда. Думаю, это заработанное очко нам в копилочку.

Да, в концовке основного времени могли выиграть, как мы, так и соперник. К сожалению, соперник использовал свой шанс и победил в овертайме.

Второй пропущенный гол? Ну, обидно – это не то слово. Бывают ошибки у всех, к сожалению. Их надо исправлять, выручать. Гол получился нелепым, да и первый гол пропустили из-за ошибки. Бывает такое в спорте, в хоккее в частности. Но не сломались, играли до конца, это важно.

Сложно играть столько на выезде, сложно. К сожалению, у нас большая ротация, травмы. Освежать не получалось состав в полной мере. Приходилось уделять больше нападению, где могли еще как-то меняться, а у защитников одни и те же играют, только одна позиция менялась.

В три пары играешь, наедаешься, очень тяжело приходится в этих моментах. Особенно во вторых периодах, когда дальние ворота. Ну, ничего страшного. Главное – это правильное восстановление.

Доволен ли я Лайпсиком? Он набирает очки в каждой игре. Эта линия нападения провела хороший матч.

Почему не добиваемся побед за пределами основного времени? Такое не тренируется, наверное. Понятно, что есть определенные схемы. Ну, бывает такое.

Игра Сушко? Сегодня неплохо, его звено не проиграло свой матч как минимум. По сезону – старается, еще раз повторю, у нас есть неплохая ротация в линии нападения. Где-то по состоянию смотрим, определяем. В этом матче дали отдохнуть ведущим игрокам», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
logoСибирь
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Епанчинцев
logoМаксим Сушко
logoБрендан Лайпсик
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