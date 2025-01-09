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Епанчинцев о 0:2 с «Торпедо»: «Поражение закономерно. Так, как «Сибирь» играла во втором периоде, играть нельзя»

Вадим Епанчинцев оценил поражение «Сибири» от «Торпедо» (0:2).

«Победа «Торпедо» закономерна. Так, как мы играли во втором периоде, играть нельзя. В одной зоне игра шла. Благодаря Антону Красоткину мы были в игре.

В третьем [периоде] более-менее была видна команда. Был неплохой шанс сравнять счет, но реализация – ноль голов. Мы не лезли на фол, не лезли туда, где больно и зарабатываются удаления. Одно удаление у соперника — это очень мало», – сказал тренер «Сибири».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoСибирь
logoВадим Епанчинцев
logoКХЛ
logoТорпедо
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