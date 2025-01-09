У «Сибири», «Лады» и «Нефтехимика» по 39 очков. Команды занимают с 8-го по 10-е места в таблице Востока

Три команды на Востоке имеют одинаковое количество очков.

«Лада » обыграла «Барыс» (1:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, команда тренера Павла Зубова набрал 39 очков в 41 игре и находится на 9-й позиции в таблице Восточной конференции.

Также по 39 баллов в активе имеют «Сибирь» (8-е место, 41 матч) и «Нефтехимик » (10-е место, 42 матча). «Сибирь » опережает оппонентов за счет побед в основное время – у них их 18, у – «Лады» 13, у «Нефтехимика» – 10.

Седьмую строчку на Востоке занимает «Адмирал», имеющий на счету 43 балла в 43 матчах.