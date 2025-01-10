Воробьев о 0:3 от «Куньлуня»: «Сложно рассчитывать на успех, не забив ни одного гола. ЦСКА перебросал соперников, надо реализовывать моменты»

Илья Воробьев подвел итоги матча ЦСКА против «Куньлуня» (0:3).

«Не забив ни одного гола, очень сложно рассчитывать на успех.

Перебросали соперников (37:15 – прим. Спортс”), но надо реализовывать свои моменты», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев .