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ЦСКА проиграл всухую 2-й матч подряд – 0:3 от «Куньлуня». У команды Воробьева 4 поражения кряду

ЦСКА проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством тренера Ильи Воробьева потерпела поражение от «Куньлуня» (0:3).

Клуб проиграл всухую 2-й матч подряд.

На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в таблице Запада, набрав 57 очков после 43 игр.

В следующем матче, 13 января, клуб сыграет против «Спартака».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoЦСКА
logoИлья Воробьев
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
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