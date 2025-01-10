ЦСКА проиграл всухую 2-й матч подряд – 0:3 от «Куньлуня». У команды Воробьева 4 поражения кряду
ЦСКА проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством тренера Ильи Воробьева потерпела поражение от «Куньлуня» (0:3).
Клуб проиграл всухую 2-й матч подряд.
На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в таблице Запада, набрав 57 очков после 43 игр.
В следующем матче, 13 января, клуб сыграет против «Спартака».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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