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  • Михайлов о поражении СКА: «Неожиданный результат, что-то пошло не так, тренерскому штабу предстоит разобраться. «Спартак» выглядел получше, не уступил в главном – единоборствах»
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Михайлов о поражении СКА: «Неожиданный результат, что-то пошло не так, тренерскому штабу предстоит разобраться. «Спартак» выглядел получше, не уступил в главном – единоборствах»

Борис Михайлов удивлен разгромному поражению СКА от «Спартака».

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Результат действительно неожиданный, не только для специалистов, но и для болельщиков из Санкт-Петербурга. При этом не скажу, что СКА не сопротивлялся. Что-то пошло не так, а что именно, предстоит разобраться тренерскому штабу.

«Спартак» выглядел получше, не уступил в главном компоненте – борьбе, единоборствах. Желания забить у гостей было больше. А у СКА не увидел какой-то изюминки, все слишком плавно и спокойно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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