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  • Ротенберг о том, что не заменил вратаря на 6-го полевого в игре со «Спартаком»: «Чуйка тренера. Все по ситуации. Так как мы не реализовали свои моменты, не было смысла»
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Ротенберг о том, что не заменил вратаря на 6-го полевого в игре со «Спартаком»: «Чуйка тренера. Все по ситуации. Так как мы не реализовали свои моменты, не было смысла»

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Спартака» (0:5).

– Не было мыслей в третьем периоде заменить вратаря на шестого полевого игрока? Уже делали так, когда неудачно складывались матчи.

– Знаете, здесь чуйка тренера. Всегда чувствуешь, что вот-вот мы можем сравнять, забить – как было с ЦСКА. Так складывалась игра, что я чувствовал: мы можем и 5, и 6 забить.

В этом матче... Мы должны были изначально забить пару шайб, а там уже дальше... Надо ввязаться в драку, а потом разберемся. Но так как мы не реализовали свои моменты, не было смысла. Мы же играем только на победу. У нас нет какого-то суеверия.

Если вспомните, в прошлом сезоне снимали вратаря во втором периоде. Ну тогда мы сравняли счет, проигрывая 4:0 или 4:1 «Витязю» в Подольске. В Балашихе, извините. Ну это по ситуации все. Это чуйка тренера.

Соперник здорово сыграл в обороне. Надо отдать должное сопернику. Они играли в накат, агрессивно везде. Они не давали пространства, времени нашим ребятам.

Ну и вратарь, конечно, здорово сыграл. Как я понимаю, это дебютная игра была вратаря «Спартака»? Вторая? Ну вот, только перешел из «Нефтехимика», из Нижнекамска. Я говорю, мы сталкивались с этим вратарем. Еще когда он играл в Магнитогорске. Отличный вратарь.

Ключи к вратарю надо искать. И к обороне соперника. Надо продолжать работать, гнуть свою линию все 60 минут. И реализация моментов очень важна, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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