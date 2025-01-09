Рыбин о поражении СКА: «Ведущие защитники совершали детские ошибки, просто коллапсы какие-то. «Спартак» играл лучше, раскрепощеннее»

Максим Рыбин высказался о поражении СКА от «Спартака» (0:5).

«Наверное, такое поражение связано с ошибкой ведущих топовых защитников, которые просто детские ошибки в этот день совершали. Если это посмотреть – просто коллапсы какие-то.

«Спартак », на мой взгляд, объективно лучше играл, свободнее, раскрепощеннее. А что касается «подломить» – да нет, это всего лишь одна игра, из нее делать какую-то трагедию абсолютно никто не будет. Сделали выводы, двигаются дальше.

Матчи, бывает, по-любому складываются. И так складываются, и 5:0 в следующем матче они могут выиграть. Поэтому никакой трагедии абсолютно нет», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.