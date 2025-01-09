Рыбин о поражении СКА: «Ведущие защитники совершали детские ошибки, просто коллапсы какие-то. «Спартак» играл лучше, раскрепощеннее»
Максим Рыбин высказался о поражении СКА от «Спартака» (0:5).
«Наверное, такое поражение связано с ошибкой ведущих топовых защитников, которые просто детские ошибки в этот день совершали. Если это посмотреть – просто коллапсы какие-то.
«Спартак», на мой взгляд, объективно лучше играл, свободнее, раскрепощеннее. А что касается «подломить» – да нет, это всего лишь одна игра, из нее делать какую-то трагедию абсолютно никто не будет. Сделали выводы, двигаются дальше.
Матчи, бывает, по-любому складываются. И так складываются, и 5:0 в следующем матче они могут выиграть. Поэтому никакой трагедии абсолютно нет», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем