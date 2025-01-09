«Рейнджерс» сыграют с «Флоридой» в «Зимней классике»-2026 в Майами на бейсбольной арене «Марлинс»

«Зимняя классика» НХЛ в 2026 году пройдет в Майами.

Участниками матча на открытом воздухе станут «Рейнджерс » и «Флорида ». Игра пройдет 2 января 2026 года на loanDepot park – домашнем стадионе бейсбольного клуба «Майами Марлинс», который вмещает 37 тысяч зрителей.