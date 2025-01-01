Гретцки о Зимней классике: «Сказал игрокам «Сент-Луиса», что буду выбирать MVP, который получит машину. Шенн написал мне после 2-го периода: «Я хочу ее!»

Уэйн Гретцки рассказал забавную историю о Зимней классике НХЛ.

Встреча регулярного чемпионата между «Чикаго» и «Сент-Луисом » прошла на бейсбольном стадионе «Ригли-филд» и завершилась победой «Блюз» со счетом 6:2.

«Мы встретились с несколькими игроками «Блюз» [перед игрой]. Я сказал парням: тот, кто будет признан лучшим игроком матча, выиграет машину.

Они спросили: «А кто выбирает лучшего?» Я ответил, что выбираю я. Игроки начали шутить, что Шенну достаточно выиграть одно вбрасывание, чтобы получить голос.

[Брэйден ] написал мне после второго периода при счете 5:1: «Я хочу эту машину!» Если бы [действительно] выбирал я, то он бы ее получил», – смеясь сказал лучший снайпер в истории НХЛ.

Отметим, что MVP матча в итоге был признан защитник Кэм Фаулер, забивший два гола в 1000-й для него игре НХЛ.

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