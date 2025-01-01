Гретцки о Зимней классике: «Сказал игрокам «Сент-Луиса», что буду выбирать MVP, который получит машину. Шенн написал мне после 2-го периода: «Я хочу ее!»
Встреча регулярного чемпионата между «Чикаго» и «Сент-Луисом» прошла на бейсбольном стадионе «Ригли-филд» и завершилась победой «Блюз» со счетом 6:2.
«Мы встретились с несколькими игроками «Блюз» [перед игрой]. Я сказал парням: тот, кто будет признан лучшим игроком матча, выиграет машину.
Они спросили: «А кто выбирает лучшего?» Я ответил, что выбираю я. Игроки начали шутить, что Шенну достаточно выиграть одно вбрасывание, чтобы получить голос.
[Брэйден] написал мне после второго периода при счете 5:1: «Я хочу эту машину!» Если бы [действительно] выбирал я, то он бы ее получил», – смеясь сказал лучший снайпер в истории НХЛ.
Отметим, что MVP матча в итоге был признан защитник Кэм Фаулер, забивший два гола в 1000-й для него игре НХЛ.
Капитаны «Чикаго» и «Сент-Луиса» подрались в матче Зимней классики. Фолиньо после серии ударов усадил Шенна на колено
40 933 зрителя посетили матч Зимней классики НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Чикаго» на бейсбольном стадионе
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