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40 933 зрителя посетили матч Зимней классики НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Чикаго» на бейсбольном стадионе

40 933 зрителя посетили матч Зимней классики НХЛ.

Встреча регулярного чемпионата между «Чикаго» и «Сент-Луисом» прошла на стадионе «Ригли-филд» и завершилась победой «Блюз» со счетом 6:2.

Арена является домашней для бейсбольной команды «Чикаго Кабс» и вмещает 41 019 человек.

Рекорд посещаемости Зимней классики принадлежит матчу «Торонто» – «Детройт», который прошел 1 января 2014 года на «Мичиган Стэдиум». На нем присутствовал 105 491 зритель.

«Чикаго» и «Сент-Луис» зарубились под открытым небом! Этой новогодней традиции НХЛ уже 17 лет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
Зимняя классика НХЛ
logoСент-Луис
болельщики
logoЧикаго
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