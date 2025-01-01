40 933 зрителя посетили матч Зимней классики НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Чикаго» на бейсбольном стадионе
40 933 зрителя посетили матч Зимней классики НХЛ.
Встреча регулярного чемпионата между «Чикаго» и «Сент-Луисом» прошла на стадионе «Ригли-филд» и завершилась победой «Блюз» со счетом 6:2.
Арена является домашней для бейсбольной команды «Чикаго Кабс» и вмещает 41 019 человек.
Рекорд посещаемости Зимней классики принадлежит матчу «Торонто» – «Детройт», который прошел 1 января 2014 года на «Мичиган Стэдиум». На нем присутствовал 105 491 зритель.
«Чикаго» и «Сент-Луис» зарубились под открытым небом! Этой новогодней традиции НХЛ уже 17 лет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем