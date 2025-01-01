40 933 зрителя посетили матч Зимней классики НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Чикаго» на бейсбольном стадионе

40 933 зрителя посетили матч Зимней классики НХЛ.

Встреча регулярного чемпионата между «Чикаго » и «Сент-Луисом » прошла на стадионе «Ригли-филд» и завершилась победой «Блюз» со счетом 6:2.

Арена является домашней для бейсбольной команды «Чикаго Кабс» и вмещает 41 019 человек.

Рекорд посещаемости Зимней классики принадлежит матчу «Торонто » – «Детройт », который прошел 1 января 2014 года на «Мичиган Стэдиум». На нем присутствовал 105 491 зритель.

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