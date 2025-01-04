Зимняя классика впервые собрала менее миллиона телезрителей. «Сент-Луис» играл с «Чикаго» на бейсбольном стадионе «Ригли-филд»
Матч Зимней классики НХЛ привлек рекордно низкую телеаудиторию.
Встреча регулярного чемпионата между «Чикаго» и «Сент-Луисом» прошла на бейсбольном стадионе «Ригли-филд» и завершилась победой «Блюз» со счетом 6:2.
Игру посмотрели в среднем 920 000 зрителей, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом (1,1 миллиона). На пике аудитория трансляции достигала 1,2 миллиона человек.
Несмотря на то, что это была самая крупная ТВ-аудитория для НХЛ в текущем сезоне, игра Зимней классики впервые собрала менее миллиона зрителей, согласно данным Sports Media Watch.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sports Pro
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