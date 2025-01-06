Епанчинцев про 1:2 с «Нефтехимиком»: «Есть каноны хоккея, если пропустить после первого забитого – это повлияет. «Сибирь» упустила нить игры, пошли удаления»
Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2).
– Равная игра, обе команды имели моменты. Есть каноны хоккея, если пропустить после первого забитого – это повлияет. Упустили нить игры, инициативу отдали, пошли удаления, дисциплина подвела. Не хватало забитого гола 5 на 5.
Моментов было немного, но они были. Эмоции в концовке – никто не хотел уступать. Кого-то упрекнуть сегодня не могу, готовимся к следующим матчам.
– По какой причине отсутствовали Бек и Андреофф?
– Андреофф не играл, потому что у него родилась дочка. Была договоренность, что мы его отпустим. Бек почувствовал недомогание, поэтому не играл, – отметил главный тренер «Сибири».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сибири»
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