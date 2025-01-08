Ларионов о 2:0 с «Сибирью»: «Торпедо» не может играть просто, продолжаем создавать интригу. 50 бросков по воротам и всего 2 гола – это мало, хочется, чтобы реализация была лучше»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Сибирью».

Нижегородский клуб одержал победу со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Где вы у себя на скамейке храните валидол?

– Мы не можем играть просто. Мы продолжаем создавать интригу. В любом случае победа есть победа. Две победы подряд – это радует.

Играли хорошо, но хочется, чтобы реализация все‑таки была лучше. 50 бросков по воротам и всего два гола – это мало. Тем не менее так строится уверенность команды. Надеюсь, будет еще лучше.

– Но «Торпедо» откровенно не очень уверенно начало встречу, а затем захватило контроль. Как преодолевали это?

– Всегда непросто, когда попадаешь в зону турбулентности – когда команда вроде играет неплохо, но проигрывает. И чтобы вернуться туда, где мы хотим быть, нужно время.

В этом плане ребята молодцы, что выиграли. Непростой матч, вратарь «Сибири » был горяч. Но в целом эту игру я заношу в актив, – отметил главный тренер «Торпедо».