Ларионов о 2:0 с «Сибирью»: «Торпедо» не может играть просто, продолжаем создавать интригу. 50 бросков по воротам и всего 2 гола – это мало, хочется, чтобы реализация была лучше»
Нижегородский клуб одержал победу со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Где вы у себя на скамейке храните валидол?
– Мы не можем играть просто. Мы продолжаем создавать интригу. В любом случае победа есть победа. Две победы подряд – это радует.
Играли хорошо, но хочется, чтобы реализация все‑таки была лучше. 50 бросков по воротам и всего два гола – это мало. Тем не менее так строится уверенность команды. Надеюсь, будет еще лучше.
– Но «Торпедо» откровенно не очень уверенно начало встречу, а затем захватило контроль. Как преодолевали это?
– Всегда непросто, когда попадаешь в зону турбулентности – когда команда вроде играет неплохо, но проигрывает. И чтобы вернуться туда, где мы хотим быть, нужно время.
В этом плане ребята молодцы, что выиграли. Непростой матч, вратарь «Сибири» был горяч. Но в целом эту игру я заношу в актив, – отметил главный тренер «Торпедо».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий