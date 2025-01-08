  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Торпедо» примет «Сибирь», «Ак Барс» против «Салавата», «Авангард» в гостях у «Северстали», СКА сыграет со «Спартаком»
13

КХЛ. «Торпедо» примет «Сибирь», «Ак Барс» против «Салавата», «Авангард» в гостях у «Северстали», СКА сыграет со «Спартаком»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» примет «Сибирь», «Ак Барс» будет противостоять «Салавату Юлаеву», «Авангард» проведет гостевой матч с «Северсталью», СКА сыграет со «Спартаком»

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
результаты матчей
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoСибирь
logoАк Барс
logoАвангард
logoСеверсталь
logoСКА
logoТорпедо
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Борис Майоров: «НХЛ – пример для ИИХФ. Не смотрят на паспорт, 70 россиян играет – и ничего, никаких эксцессов. Все следят за Овечкиным – побьет рекорд Гретцки или нет»
237 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Далласу», «Питтсбург» проиграл «Коламбусу» по буллитам, «Тампа» одолела «Каролину», «Миннесота» победила «Сент-Луис»
108сегодня, 06:00
Мичков остался без очков в 4-м матче подряд и в 11 из последних 12. У него 8 бросков в створ (личный рекорд в НХЛ) за 14:27 с «Торонто»
12сегодня, 05:15
Панарин впервые за месяц набрал 2+ очка за матч, сделав 3 передачи в игре с «Далласом». В овертайме он получил малый штраф, «Старс» забили в большинстве
3сегодня, 03:58
Малкин впервые с 2022 года пропустил матч «Питтсбурга». Он не сыграл против «Коламбуса» из-за травмы и завершил серию из 209 игр подряд без пропусков
7сегодня, 03:34
Марченко сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом» и забил буллит в серии. У него 45 очков в 41 игре в сезоне
6сегодня, 03:22Видео
Воронков дважды забил «Питтсбургу» и стал 1-й звездой матча. У него 4 дубля в 7 последних играх
21сегодня, 03:10Видео
Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Динамо» хорошо сыграло в меньшинстве. Второй матч за два дня – играли смены покороче, чтоб ребята были посвежее»
1сегодня, 01:31
Никитин о 3:0 с «Витязем»: «Локомотив» неплохо играл в 1-м периоде, но потом нас убаюкали. Панику еще необходимо адаптироваться»
сегодня, 01:18
Дональд Трамп: «Сказал Гретцки: «Баллотируйся на пост премьера Канады, победишь за две секунды. Он ответил: «Премьера или губернатора?» Я сказал: «Губернатор мне больше нравится»
96вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Давыдов о «Торпедо»: «Негатив начал нарастать, молодежь в атаке играет без огонька. У Ларионова своя правда и среда. Кто-то с кем-то не может разделить власть»
12 минут назад
Мостовой про МЧМ по хоккею: «Понравилось превосходство США. На вылете Канады сильно бы не зацикливался. Бывает, наши почти 30 лет не выигрывали Олимпиаду»
127 минут назад
Кузнецов может вернуться в состав СКА 11 февраля – после Матча звезд КХЛ («Матч ТВ»)
147 минут назад
Минтюков против «Калгари»: передача, 3 блока и хит за 15:21. Его удаление в овертайме соперники реализовали
сегодня, 06:25
Хеллибак достиг отметки 300 побед в НХЛ – за 538 игр. Быстрее в истории были только Василевский и Плант
3сегодня, 05:55
Кросби – 10-й игрок в истории НХЛ с 250+ матчами с 2 или более передачами
сегодня, 05:40
Федотов пропустил 3 шайбы от «Торонто», отразив 14 из 17 бросков. Поражение – 7-е в 12 играх в сезоне при 87,4% сэйвов и КН 3,40
3сегодня, 05:25
Кучеров против «Каролины»: пас на победный гол на 59:08, 5 бросков в створ и 1 в штангу за 22:50. У него 56 очков в 36 играх
2сегодня, 05:00Видео
Василевский отразил 30 из 32 бросков «Каролины». Победа – 17-я в 30 играх в сезоне
сегодня, 04:50
Свечников забил «Тампе», прервав безголевую серию из 9 матчей. У него 13+16 в 41 игре в сезоне
1сегодня, 04:35Видео
Рекомендуем