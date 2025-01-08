Козлов об 1:5 от «Ак Барса»: «Салавату» не хватило хладнокровия, была игра высоко поднятыми клюшками, детские ошибки. Какие-то финансовые проблемы − последнее, что должно волновать в дерби»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 1:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

− Недисциплинированный и бесхарактерный второй период, который сделал исход матча.

− Будут какие-то дисциплинарные взыскания в отношении Григория Панина?

− Разберемся внутри команды.

− Как можно было перезагрузить команду после второго периода?

− У ребят есть чувство собственного достоинства, они его продемонстрировали, но этого недостаточно.

− В чем корень недисциплинированности?

− Где-то эмоции, где-то не хватило хладнокровия, где-то была игра высоко поднятыми клюшками. Детские ошибки.

− «Салават» начал год с двух крупных поражений, видите ли какую-то закономерность?

− Мы видим то, над чем нам нужно работать, что мы можем улучшить.

− Весь сезон ходят разговоры о проблемах с финансами в клубе. Насколько это влияет на игру?

− В «Вечнозеленом дерби» это никак не должно влиять. Ребята должны понимать важность и значимость такого матча. Какие-то финансовые проблемы − это последнее, что должно волновать в сегодняшнем матче.

− Что атака сегодня не смогла сделать?

− Нужно лезть на ворота, на пятак, получать удары.

− Можно ли констатировать, что у Саши Хмелевски и Денниса Яна нет должной «химии»?

− Сейчас многие показывают свои не самые лучшие матчи, не только Хмелевски и Ян. Нам есть о чем подумать после сегодняшней игры.

− Какое поведение от игроков вы хотели видеть в таких эмоциональных матчах?

− Это «Вечнозеленое дерби», здесь опытные ребята, проходившие через такие матчи, должны помогать молодым игрокам. Была игра уровня плей-офф, а детские ошибки привели к поражению.

Молодые игроки должны быстрее взрослеть и понимать цену своих действий на льду. Эта игра − жестокий урок, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева ».

Гендиректор «Салавата» о финансах: «Последние 2 года есть проблемы. Правительство просило решать их самостоятельно, но наши резервы кончились. Надеемся на главного спонсора»