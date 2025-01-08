  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов об 1:5 от «Ак Барса»: «Салавату» не хватило хладнокровия, была игра высоко поднятыми клюшками, детские ошибки. Какие-то финансовые проблемы − последнее, что должно волновать в дерби»
10

Козлов об 1:5 от «Ак Барса»: «Салавату» не хватило хладнокровия, была игра высоко поднятыми клюшками, детские ошибки. Какие-то финансовые проблемы − последнее, что должно волновать в дерби»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 1:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

− Недисциплинированный и бесхарактерный второй период, который сделал исход матча.

− Будут какие-то дисциплинарные взыскания в отношении Григория Панина?

− Разберемся внутри команды.

− Как можно было перезагрузить команду после второго периода?

− У ребят есть чувство собственного достоинства, они его продемонстрировали, но этого недостаточно.

− В чем корень недисциплинированности?

− Где-то эмоции, где-то не хватило хладнокровия, где-то была игра высоко поднятыми клюшками. Детские ошибки.

− «Салават» начал год с двух крупных поражений, видите ли какую-то закономерность?

− Мы видим то, над чем нам нужно работать, что мы можем улучшить.

− Весь сезон ходят разговоры о проблемах с финансами в клубе. Насколько это влияет на игру?

− В «Вечнозеленом дерби» это никак не должно влиять. Ребята должны понимать важность и значимость такого матча. Какие-то финансовые проблемы − это последнее, что должно волновать в сегодняшнем матче.

− Что атака сегодня не смогла сделать?

− Нужно лезть на ворота, на пятак, получать удары.

− Можно ли констатировать, что у Саши Хмелевски и Денниса Яна нет должной «химии»?

− Сейчас многие показывают свои не самые лучшие матчи, не только Хмелевски и Ян. Нам есть о чем подумать после сегодняшней игры.

− Какое поведение от игроков вы хотели видеть в таких эмоциональных матчах?

− Это «Вечнозеленое дерби», здесь опытные ребята, проходившие через такие матчи, должны помогать молодым игрокам. Была игра уровня плей-офф, а детские ошибки привели к поражению.

Молодые игроки должны быстрее взрослеть и понимать цену своих действий на льду. Эта игра − жестокий урок, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева». 

Гендиректор «Салавата» о финансах: «Последние 2 года есть проблемы. Правительство просило решать их самостоятельно, но наши резервы кончились. Надеемся на главного спонсора»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoГригорий Панин
logoСаша Хмелевски
logoВиктор Козлов
logoАк Барс
logoДеннис Ян
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о 2:3 с «Ак Барсом»: «Быстрые голы − серийные убийцы, негативно сказываются на характере. Хотелось, чтобы «Салават» был увереннее в завершении, решал исходы матчей»
1018 декабря 2024, 21:39
Яшкин – капитан сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала. Хмелевски, Андреофф, Шулак и Чайковски – ассистенты
1212 декабря 2024, 08:59
Козлов о 3:2 с «Ак Барсом»: «Были накал, страсть, атмосфера, провокации – все соответствовало «Зеленому дерби». «Салават» отдал много сил, проявил характер»
268 декабря 2024, 15:17
Рекомендуем
Главные новости
«Спартак» занимает 2-е место на Западе и на 4 очка опережает «Динамо» Минск, идущее 7-м
8 минут назад
Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ: «Я был на матче, когда отмечали тысячную победу Боумэна в «Питтсбурге». Есть куда расти»
438 минут назад
Ротенберг о 0:5 от «Спартака»: «Худший матч СКА в 2025 году. На «СКА-Арене» мы обязаны всегда побеждать перед нашими болельщиками. Сезон продолжается, увидим наше настоящее лицо»
27сегодня, 20:01
Ротенберг о Деанджело: «Игроки из НХЛ больше общаются с судьями – там постоянный диалог. Я тоже это не совсем понимаю. Хочу, чтобы каждый в СКА направил энергию на командную работу, победу»
16сегодня, 18:58
СКА проиграл 17 из 42 матчей в этом сезоне КХЛ. В прошлом было 22 поражения в 68 играх
24сегодня, 18:24
НХЛ. «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Чикаго» сыграет с «Колорадо», «Флорида» – с «Ютой», «Лос-Анджелес» против «Калгари»
27сегодня, 18:16
Ротенберг о словах про фашистов: «Была задача, чтобы материалы о СКА писали не в ночи, а днем. Хотел бы подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи»
100сегодня, 18:04
СКА пропустил 121 шайбу в сезоне – 8-й показатель на Западе. Больше пропущенных у «Витязя», «Сочи» и «Куньлуня»
15сегодня, 17:48
Ротенберг после 0:5 от «Спартака»: «Давайте не обсуждать вратарей, у СКА с ними все в порядке. Встряхнули команду, в 9 из 10 раз это работает. Мы забили ноль голов, это расстраивает»
92сегодня, 17:37
Жамнов о 5:0 со СКА: «Спартак» играл как единый кулак все 60 минут, это радует. Ребята молодцы»
16сегодня, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Бардаков о Ротенберге после 0:5 от «Спартака»: «Не сказал бы, что общался с агрессией. Спокойно и сдержанно сказал забыть игру, позже разобрать ошибки»
25 минут назад
Жамнов о Миронове на тренерском мостике «Спартака»: «Дебют как играющего тренера удался, можно сказать. Заявили его, чтобы был с командой, у парня есть авторитет. Он подбодрил ребят, это дало плоды, думаю»
157 минут назад
Миронов был помощником Жамнова в матче «Спартака» против СКА. Защитник не играет с 12 ноября из-за травмы
6сегодня, 19:25Фото
Рыбин о сборной: «Наше возвращение на международную арену будет зависеть от Трампа. С его приходом произойдет потепление в отношениях, может. Хотелось бы в это верить»
6сегодня, 19:10
Гатиятулин о 5:1 с «Салаватом»: «Ак Барс» здорово сыграл в меньшинстве, хорошо работал в большинстве. Был нервный момент, просили ребят не ввязываться в игру, которую предлагал соперник»
9сегодня, 18:38
Ларионов о 2:0 с «Сибирью»: «Торпедо» не может играть просто, продолжаем создавать интригу. 50 бросков по воротам и всего 2 гола – это мало, хочется, чтобы реализация была лучше»
2сегодня, 18:13
Васильев о Гашеке: «Играл в России, жил припеваючи, хорошо зарабатывал. Никто зла ему тут не делал. Его заявления говорят, что он подвержен пропаганде Запада против всего русского»
9сегодня, 15:59
Рябыкин про слова Тардифа о сборной России: «Говорит не о безопасности, а о возвращении, уже плюс. В Канаде и Франции намечаются перестановки на вершине политики, поэтому он меняет пластинку, наверное»
1сегодня, 15:45
Агент Овечкина: «Отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея удивило. Он всегда первый для меня»
4сегодня, 15:14
Марченко о 4:3 с «Питтсбургом»: «Хотим побеждать в каждом матче. Неважно, кто играет против нас. Мы боремся за выход в плей‑офф»
сегодня, 14:59
Рекомендуем