Козлов об 1:5 от «Ак Барса»: «Салавату» не хватило хладнокровия, была игра высоко поднятыми клюшками, детские ошибки. Какие-то финансовые проблемы − последнее, что должно волновать в дерби»
Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 1:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
− Недисциплинированный и бесхарактерный второй период, который сделал исход матча.
− Будут какие-то дисциплинарные взыскания в отношении Григория Панина?
− Разберемся внутри команды.
− Как можно было перезагрузить команду после второго периода?
− У ребят есть чувство собственного достоинства, они его продемонстрировали, но этого недостаточно.
− В чем корень недисциплинированности?
− Где-то эмоции, где-то не хватило хладнокровия, где-то была игра высоко поднятыми клюшками. Детские ошибки.
− «Салават» начал год с двух крупных поражений, видите ли какую-то закономерность?
− Мы видим то, над чем нам нужно работать, что мы можем улучшить.
− Весь сезон ходят разговоры о проблемах с финансами в клубе. Насколько это влияет на игру?
− В «Вечнозеленом дерби» это никак не должно влиять. Ребята должны понимать важность и значимость такого матча. Какие-то финансовые проблемы − это последнее, что должно волновать в сегодняшнем матче.
− Что атака сегодня не смогла сделать?
− Нужно лезть на ворота, на пятак, получать удары.
− Можно ли констатировать, что у Саши Хмелевски и Денниса Яна нет должной «химии»?
− Сейчас многие показывают свои не самые лучшие матчи, не только Хмелевски и Ян. Нам есть о чем подумать после сегодняшней игры.
− Какое поведение от игроков вы хотели видеть в таких эмоциональных матчах?
− Это «Вечнозеленое дерби», здесь опытные ребята, проходившие через такие матчи, должны помогать молодым игрокам. Была игра уровня плей-офф, а детские ошибки привели к поражению.
Молодые игроки должны быстрее взрослеть и понимать цену своих действий на льду. Эта игра − жестокий урок, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
Гендиректор «Салавата» о финансах: «Последние 2 года есть проблемы. Правительство просило решать их самостоятельно, но наши резервы кончились. Надеемся на главного спонсора»
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