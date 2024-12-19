Козлов о 2:3 с «Ак Барсом»: «Быстрые голы − серийные убийцы, негативно сказываются на характере. Хотелось, чтобы «Салават» был увереннее в завершении, решал исходы матчей»
Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
− Провели хороший матч, было хорошее начало, создали достаточное количество голевых моментов. Ребята выигрывали много единоборств, было хорошее движение.
Хотелось бы, чтобы ребята были увереннее в завершении, решали исходы матчей. Была хорошая атмосфера, хорошо поддерживали и нас, и хозяев площадки.
− «Салават» пропустил две шайбы за короткий промежуток времени во втором периоде − чем это можно объяснить?
− У нас было большинство, если бы мы его реализовали, то ничего бы не было.
− У вас нет ощущения, что градус борьбы в матчах с «Ак Барсом» из года в год падает?
− Команды хотят выиграть, играют правильно, играют на результат. Драки, стычки, провокации? Все понимают важность удалений.
− Легионеры «Салавата Юлаева» сегодня не набрали ни одного очка. Это о чем-то говорит?
− Такое бывает, Саша Хмелевски и Нэйтан Тодд отыграли на Кубке Первого канала. Джош Ливо и Шелдон Ремпал, я считаю, провели хороший матч.
− До конца трансферного окна в КХЛ остается немного времени. Какие позиции вы бы хотели усилить?
− Мне бы хотелось найти игроков, способных усилить нашу команду. Менеджмент в поиске, идет подбор вариантов.
− Озвучите какие-то фамилии?
− Нет, зачем? Это еще не произошло. И неизвестно − случится ли.
− Вы отметили, что ребятам нужно быть увереннее в завершении. О чем идет речь?
− Бывают ситуации, когда ты видишь − голевой момент. И ты либо надеешься, что шайба проскочит, либо уверен, что она зайдет. Это разные вещи. Хотелось бы, чтобы они были уверены, что шайба зайдет.
− Допускали замену вратаря?
− Нет.
− Можно назвать вторую и третью пропущенные шайбы необязательными?
− Быстрые голы − серийные убийцы, негативно сказываются на характере команды. Но мы хорошо начали третий период, бились до конца.
− Нужно менять что-то в звеньях атаки, когда голы не идут?
− Нет, не вижу смысла менять сочетания.
− Как отразилась пауза на команде?
− У нас было время на восстановление, лечение. Некоторые ребята получили международный опыт на Кубке Первого канала. Смотрю на все позитивно, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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