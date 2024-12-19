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  • Козлов о 2:3 с «Ак Барсом»: «Быстрые голы − серийные убийцы, негативно сказываются на характере. Хотелось, чтобы «Салават» был увереннее в завершении, решал исходы матчей»
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Козлов о 2:3 с «Ак Барсом»: «Быстрые голы − серийные убийцы, негативно сказываются на характере. Хотелось, чтобы «Салават» был увереннее в завершении, решал исходы матчей»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

− Провели хороший матч, было хорошее начало, создали достаточное количество голевых моментов. Ребята выигрывали много единоборств, было хорошее движение.

Хотелось бы, чтобы ребята были увереннее в завершении, решали исходы матчей. Была хорошая атмосфера, хорошо поддерживали и нас, и хозяев площадки.

− «Салават» пропустил две шайбы за короткий промежуток времени во втором периоде − чем это можно объяснить?

− У нас было большинство, если бы мы его реализовали, то ничего бы не было.

− У вас нет ощущения, что градус борьбы в матчах с «Ак Барсом» из года в год падает?

− Команды хотят выиграть, играют правильно, играют на результат. Драки, стычки, провокации? Все понимают важность удалений.

− Легионеры «Салавата Юлаева» сегодня не набрали ни одного очка. Это о чем-то говорит?

− Такое бывает, Саша Хмелевски и Нэйтан Тодд отыграли на Кубке Первого канала. Джош Ливо и Шелдон Ремпал, я считаю, провели хороший матч.

− До конца трансферного окна в КХЛ остается немного времени. Какие позиции вы бы хотели усилить?

− Мне бы хотелось найти игроков, способных усилить нашу команду. Менеджмент в поиске, идет подбор вариантов.

− Озвучите какие-то фамилии?

− Нет, зачем? Это еще не произошло. И неизвестно − случится ли.

− Вы отметили, что ребятам нужно быть увереннее в завершении. О чем идет речь?

− Бывают ситуации, когда ты видишь − голевой момент. И ты либо надеешься, что шайба проскочит, либо уверен, что она зайдет. Это разные вещи. Хотелось бы, чтобы они были уверены, что шайба зайдет.

− Допускали замену вратаря?

− Нет.

− Можно назвать вторую и третью пропущенные шайбы необязательными?

− Быстрые голы − серийные убийцы, негативно сказываются на характере команды. Но мы хорошо начали третий период, бились до конца.

− Нужно менять что-то в звеньях атаки, когда голы не идут?

− Нет, не вижу смысла менять сочетания.

− Как отразилась пауза на команде?

− У нас было время на восстановление, лечение. Некоторые ребята получили международный опыт на Кубке Первого канала. Смотрю на все позитивно, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoКХЛ
logoНэйтан Тодд
logoСалават Юлаев
logoСаша Хмелевски
logoШелдон Ремпал
logoВиктор Козлов
logoАк Барс
logoДжош Ливо
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