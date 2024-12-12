Яшкин – капитан сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала. Хмелевски, Андреофф, Шулак и Чайковски – ассистенты
Дмитрий Яшкин будет капитаном сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.
В сезоне-2024/2025 Дмитрий Яшкин провел 32 матча за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 24 (14+10) очка.
Его ассистентами на Кубке Первого канала станут Либор Шулак, Саша Хмелевски, Энди Андреофф и Михал Чайковски.
На счету Шулака 36 матчей за «Адмирал» и 19 (5+14) очков в нынешнем сезоне, у Хмелевски – 33 игры в составе «Салавата» и 27 (15+12) баллов.
Андреофф провел 32 матча за «Сибирь», в которых набрал 19 (10+9) очков, у Чайковски – 11 (1+10) баллов в 33 играх за «Спартак».
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная мира, состоящая из легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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