Яшкин – капитан сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала. Хмелевски, Андреофф, Шулак и Чайковски – ассистенты

Дмитрий Яшкин будет капитаном сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

В сезоне-2024/2025 Дмитрий Яшкин провел 32 матча за «Ак Барс » в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 24 (14+10) очка.

Его ассистентами на Кубке Первого канала станут Либор Шулак , Саша Хмелевски , Энди Андреофф и Михал Чайковски.

На счету Шулака 36 матчей за «Адмирал » и 19 (5+14) очков в нынешнем сезоне, у Хмелевски – 33 игры в составе «Салавата » и 27 (15+12) баллов.

Андреофф провел 32 матча за «Сибирь», в которых набрал 19 (10+9) очков, у Чайковски – 11 (1+10) баллов в 33 играх за «Спартак».

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная мира, состоящая из легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.