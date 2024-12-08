Козлов о 3:2 с «Ак Барсом»: «Были накал, страсть, атмосфера, провокации – все соответствовало «Зеленому дерби». «Салават» отдал много сил, проявил характер»
Уфимский клуб дома обыграл казанскую команду в «Зеленом дерби» в рамках Фонбет чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).
– Хороший матч, хорошие скорости с первых минут. Были накал, страсть, атмосфера на трибунах, все соответствовало «Зеленому дерби». Важно, что взяли 2 очка перед паузой. Отдохнем и будем готовиться дальше.
Мне понравилось, как мы играли в «Зеленом дерби». Для многих это первый такой матч, «Ак Барс» – габаритная команда, мы отдали много сил, проявили характер.
– Чуть поменяли сочетания, Тодд вышел в центре первого звена. Почему решили так?
– Сегодня хороший соперник, хороший тест для Нэйтана, как он будет смотреться в центре. Эта тройка хорошо смотрелась и в третьем периоде прошлого матча, не стали ничего менять. Тодд хорошо сыграл на точке, выигрывал вбрасывания.
– Был ли этот матч самым тяжелым за длинный отрезок за последнее время?
– У нас и до этого были соперники, которые хорошо играют. Весь этот месяц у нас были непростые игры, Нам приходилось затрачивать энергию и силы, чтобы выигрывать.
– Нет ощущения, что градус «Зеленого дерби» упал? Не хватало драк и провокаций
– Провокации были, но по-моему атмосфера была шикарная, соответствовала дерби.
– На сколько выбыл Егор Сучков?
– У Егора травма нижней части тела. Поэтому сроков определенных нет, нужно время. Он молодой, надеюсь, что быстро выздоровеет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.
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