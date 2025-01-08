СКА проиграл 17 из 42 матчей в этом сезоне КХЛ. В прошлом было 22 поражения в 68 играх

У СКА 17 поражений в 42 матчах в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку » в домашнем матче со счетом 0:5.

Это 17-е поражение СКА в 42 матчах текущего сезона. В прошлом сезоне петербургский клуб потерпел 22 поражения в 68 играх регулярного чемпионата.

В сезоне 2023/24 СКА уступил в серии с «Автомобилистом» (1-4) во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина.