Ротенберг о 0:5 от «Спартака»: «Это хоккей. Больше расстроило, что СКА не забил. Вернемся сильнее и злее»
Роман Ротенберг прокомментировал разгромное поражение СКА от «Спартака».
Петербургский клуб проиграл со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Была такая игра, в которой мы допустили ошибки. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли. Были полные трибуны. Мы обязательно сделаем выводы и в следующей домашней игре сыграем по‑другому.
Это хоккей. Мы допустили ошибки. Больше расстроило, что мы не забили. Наши молодые ребята получили хороший опыт. Вернемся сильнее и злее», – сказал главный тренер СКА.
СКА проиграл с разницей в 5 шайб впервые с 2022 года. Тогда уступили «Спартаку» в плей-офф – 1:6
Ротенберг в 10-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Петербуржцы одержали 3 победы
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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