Ротенберг заменил Мойсевича после трех шайб от «Спартака». Вышел Плешков, который не играл с 21 октября
Артемий Плешков сыграл за СКА впервые с 21 октября.
Команда под руководством Романа Ротенберга принимает «Спартак» (0:5, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде после третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь СКА Павел Мойсевич. Вместо него место в воротах занял Артемий Плешков, который не играл с 21 октября.
В текущем сезоне 22-летний Плешков провел 15 матчей, в которых отбил 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,60.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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