Ротенберг заменил Мойсевича после трех шайб от «Спартака». Вышел Плешков, который не играл с 21 октября

Артемий Плешков сыграл за СКА впервые с 21 октября.

Команда под руководством Романа Ротенберга принимает «Спартак » (0:5 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде после третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь СКА Павел Мойсевич. Вместо него место в воротах занял Артемий Плешков , который не играл с 21 октября.

В текущем сезоне 22-летний Плешков провел 15 матчей, в которых отбил 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,60.