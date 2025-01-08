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Ротенберг заменил Мойсевича после трех шайб от «Спартака». Вышел Плешков, который не играл с 21 октября

Артемий Плешков сыграл за СКА впервые с 21 октября.

Команда под руководством Романа Ротенберга принимает «Спартак» (0:5, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Во втором периоде после третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь СКА Павел Мойсевич. Вместо него место в воротах занял Артемий Плешков, который не играл с 21 октября. 

В текущем сезоне 22-летний Плешков провел 15 матчей, в которых отбил 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,60. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoАртемий Плешков
logoСКА
logoПавел Мойсевич
logoРоман Ротенберг
logoСпартак
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