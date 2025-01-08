Ротенберг в 11-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Петербуржцы одержали 3 победы
СКА принимает «Спартак» (0:5, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде после третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь СКА Павел Мойсевич. Вместо него место в воротах занял Артемий Плешков, который не играл с 21 октября.
Таким образом, главный тренер СКА Роман Ротенберг в 11-й раз в текущем сезоне заменил вратаря по ходу матча. При этом петербургский клуб одержал победы в 3 из этих 11 встреч.
5 сентября, «Металлург» – СКА (5:4 ОТ): Плешков заменил Серебрякова.
27 сентября, СКА – «Северсталь» (8:5): Серебряков заменил Плешкова.
29 сентября, СКА – «Куньлунь» (4:5): Серебряков заменил Плешкова.
5 октября, «Северсталь» – СКА (4:3): Серебряков заменил Плешкова.
10 октября, СКА – «Динамо» Минск (2:4): Заврагин заменил Плешкова.
7 ноября, СКА – «Сочи» (2:5): Мойсевич заменил Заврагина.
30 ноября, «Амур» – СКА (5:7): Бережной заменил Мойсевича
19 декабря, СКА – «Торпедо» (6:4): Заврагин заменил Мойсевича.
25 декабря, ЦСКА – СКА (6:5): Мойсевич заменил Заврагина, затем Заврагин сменил Мойсевича.
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