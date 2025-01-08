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Ротенберг в 11-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Петербуржцы одержали 3 победы

Роман Ротенберг 11 раз в текущем сезоне КХЛ менял вратаря по ходу матча.

СКА принимает «Спартак» (0:5, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Во втором периоде после третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь СКА Павел Мойсевич. Вместо него место в воротах занял Артемий Плешков, который не играл с 21 октября. 

Таким образом, главный тренер СКА Роман Ротенберг в 11-й раз в текущем сезоне заменил вратаря по ходу матча. При этом петербургский клуб одержал победы в 3 из этих 11 встреч. 

5 сентября, «Металлург» – СКА (5:4 ОТ): Плешков заменил Серебрякова

27 сентября, СКА – «Северсталь» (8:5): Серебряков заменил Плешкова. 

29 сентября, СКА – «Куньлунь» (4:5): Серебряков заменил Плешкова. 

5 октября, «Северсталь» – СКА (4:3): Серебряков заменил Плешкова. 

10 октября, СКА – «Динамо» Минск (2:4): Заврагин заменил Плешкова. 

7 ноября, СКА – «Сочи» (2:5): Мойсевич заменил Заврагина. 

30 ноября, «Амур» – СКА (5:7): Бережной заменил Мойсевича

19 декабря, СКА – «Торпедо» (6:4): Заврагин заменил Мойсевича. 

25 декабря, ЦСКА – СКА (6:5): Мойсевич заменил Заврагина, затем Заврагин сменил Мойсевича. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoПавел Мойсевич
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logoНикита Серебряков
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