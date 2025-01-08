СКА проиграл с разницей в 5 шайб впервые с 2022 года. Тогда уступили «Спартаку» в плей-офф – 1:6

СКА потерпел поражение с разницей в 5 шайб впервые с 2022 года.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку » (0:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 18 марта 2022 года СКА проиграл «Спартаку» (1:6) в первом матче второго раунда Кубка Гагарина. В сезоне-2021/22 петербургский клуб дошел до третьего раунда плей-офф, где уступил в серии с ЦСКА (3-4).