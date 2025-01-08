СКА проиграл с разницей в 5 шайб впервые с 2022 года. Тогда уступили «Спартаку» в плей-офф – 1:6
СКА потерпел поражение с разницей в 5 шайб впервые с 2022 года.
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку» (0:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
18 марта 2022 года СКА проиграл «Спартаку» (1:6) в первом матче второго раунда Кубка Гагарина. В сезоне-2021/22 петербургский клуб дошел до третьего раунда плей-офф, где уступил в серии с ЦСКА (3-4).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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