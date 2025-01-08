Ротенберг в 10-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Петербуржцы одержали 3 победы

Роман Ротенберг 10 раз в текущем сезоне КХЛ менял вратаря по ходу матча.

СКА принимает «Спартак » (0:5 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде после третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь СКА Павел Мойсевич. Вместо него место в воротах занял Артемий Плешков , который не играл с 21 октября.

Таким образом, главный тренер СКА Роман Ротенберг в 10-й раз в текущем сезоне заменил вратаря по ходу матча. При этом петербургский клуб одержал победы в 3 из этих 10 встреч.

5 сентября, «Металлург» – СКА (5:4 ОТ): Плешков заменил Серебрякова .

27 сентября, СКА – «Северсталь» (8:5): Серебряков заменил Плешкова.

29 сентября, СКА – «Куньлунь» (4:5): Серебряков заменил Плешкова.

10 октября, СКА – «Динамо» Минск (2:4): Заврагин заменил Плешкова.

7 ноября, СКА – «Сочи» (2:5): Мойсевич заменил Заврагина.

30 ноября, «Амур» – СКА (5:7): Бережной заменил Мойсевича

19 декабря, СКА – «Торпедо» (6:4): Заврагин заменил Мойсевича.

25 декабря, ЦСКА – СКА (6:5): Мойсевич заменил Заврагина , затем Заврагин сменил Мойсевича.