Бернс провел 884-й матч подряд без пропусков и вышел на 6-е место в истории НХЛ

Брент Бернс провел 884-й матч подряд без пропусков.

Защитник «Каролины» сделал передачу в игре НХЛ против «Тампы» (2:3).

Этот матч стал для Брента Бернса 884-м подряд без пропусков.

Он повторил достижение Стива Лармера, разделив с ним 6-е место в истории НХЛ по числу игр подряд без пропусков.

5-е место занимает Патрик Марло (910). Рекордсмен – Фил Кессел (1064).