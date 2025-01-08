Бернс провел 884-й матч подряд без пропусков и вышел на 6-е место в истории НХЛ
Брент Бернс провел 884-й матч подряд без пропусков.
Защитник «Каролины» сделал передачу в игре НХЛ против «Тампы» (2:3).
Этот матч стал для Брента Бернса 884-м подряд без пропусков.
Он повторил достижение Стива Лармера, разделив с ним 6-е место в истории НХЛ по числу игр подряд без пропусков.
5-е место занимает Патрик Марло (910). Рекордсмен – Фил Кессел (1064).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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