Карлссон вышел на чистое 16-е место по очкам в НХЛ среди защитников, обойдя Дага Уилсона

Эрик Карлссон вышел на чистое 16-е место по очкам в НХЛ среди защитников.

Защитник «Питтсбурга » сделал передачу в матче против «Сан-Хосе» (4:3 Б).

Теперь на счету Эрика Карлссона 828 (191+637) очков в 1022 играх в НХЛ .

Он превзошел достижение Дага Уилсона (827 баллов) и вышел на чистое 16-е место по очкам среди защитников в истории лиги.

15-е место занимает Гэри Сутер (844), 14-е – Брент Бернс (886). Рекорд принадлжит Рэю Бурку (1579).