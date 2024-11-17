Карлссон вышел на чистое 16-е место по очкам в НХЛ среди защитников, обойдя Дага Уилсона
Эрик Карлссон вышел на чистое 16-е место по очкам в НХЛ среди защитников.
Защитник «Питтсбурга» сделал передачу в матче против «Сан-Хосе» (4:3 Б).
Теперь на счету Эрика Карлссона 828 (191+637) очков в 1022 играх в НХЛ.
Он превзошел достижение Дага Уилсона (827 баллов) и вышел на чистое 16-е место по очкам среди защитников в истории лиги.
15-е место занимает Гэри Сутер (844), 14-е – Брент Бернс (886). Рекорд принадлжит Рэю Бурку (1579).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт рекордов НХЛ
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