Карлсон – 6-й действующий защитник с 700 очками в НХЛ. Бернс лидирует с 894 баллами
Джон Карлсон набрал 700 очков в НХЛ.
Защитник «Вашингтона» сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:4 Б).
Таким образом, 34-летний хоккеист достиг отметки в 700 (154+546) набранных очков в лиге. Он сыграл к этому моменту 1049 матчей в НХЛ. В истории «Кэпиталс» Карлсон является первым защитником с 700 очками.
Также американец стал шестым действующим защитником с таким показателем. На пятой позиции идет Роман Йоси (711 очков), на четвертой – Виктор Хедман (757 очков), лидирует Брент Бернс (894 очка).
В этом сезоне Карлсон набрал 26 (3+23) очков при полезности «плюс 14» в 40 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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