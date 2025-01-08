«Рейнджерс» хотели обменять Зибанежада в «Ванкувер» на Миллера в этом сезоне. «Кэнакс» отклонили предложение (The Athletic)

«Рейнджерс» хотели обменять Мику Зибанежада в «Ванкувер» на Джей Ти Миллера.

Об этом сообщает журналист The Athletic Джош Йохе.

«Ранее в этом сезоне «Рейнджерс» предложили «Ванкуверу » центра Мику Зибанежада в обмен на Миллера.

«Кэнакс» отклонили предложение.

Не секрет, что «Рейнджерс » очень заинтересованы в Миллере, который был задрафтован клубом в 2011 году и отыграл там свои первые шесть сезонов в НХЛ », – написал Йохе.

В нынешнем сезоне Зибанежад провел 40 матчей и набрал 25 (8+17) очков.

В активе Джей Ти Миллера 29 (8+21) баллов в 29 играх. Ранее появилась информация о том, что «Ванкувер» изучает варианты на предмет обмена Миллера.