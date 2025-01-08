«Рейнджерс» хотели обменять Зибанежада в «Ванкувер» на Миллера в этом сезоне. «Кэнакс» отклонили предложение (The Athletic)
«Рейнджерс» хотели обменять Мику Зибанежада в «Ванкувер» на Джей Ти Миллера.
Об этом сообщает журналист The Athletic Джош Йохе.
«Ранее в этом сезоне «Рейнджерс» предложили «Ванкуверу» центра Мику Зибанежада в обмен на Миллера.
«Кэнакс» отклонили предложение.
Не секрет, что «Рейнджерс» очень заинтересованы в Миллере, который был задрафтован клубом в 2011 году и отыграл там свои первые шесть сезонов в НХЛ», – написал Йохе.
В нынешнем сезоне Зибанежад провел 40 матчей и набрал 25 (8+17) очков.
В активе Джей Ти Миллера 29 (8+21) баллов в 29 играх. Ранее появилась информация о том, что «Ванкувер» изучает варианты на предмет обмена Миллера.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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