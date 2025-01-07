Петтерссон о «Ванкувере»: «Я начал сезон не так, как хотел. Пока что не оправдываю ожидания. Знаю, что могу играть лучше»

Элиас Петтерссон заявил, что не оправдывает ожидания в «Ванкувере».

Шведский нападающий набрал 28 (10+18) очков при полезности «минус 3» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

«Знаю, что могу играть лучше. Я буду первым, кто это скажет, и я никогда не считал, что все достанется легко. Я начал сезон не так, как хотел.

Я пока что не оправдываю ожидания. Не имеет значения, что говорят люди. Я понимаю, что должен делать – на этом моя концентрация», – сказал Элиас Петтерссон .

Ранее появилась информация , что «Кэнакс» изучают различные варианты на предмет возможного обмена хоккеиста.