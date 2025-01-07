Петтерссон о «Ванкувере»: «Я начал сезон не так, как хотел. Пока что не оправдываю ожидания. Знаю, что могу играть лучше»
Элиас Петтерссон заявил, что не оправдывает ожидания в «Ванкувере».
Шведский нападающий набрал 28 (10+18) очков при полезности «минус 3» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
«Знаю, что могу играть лучше. Я буду первым, кто это скажет, и я никогда не считал, что все достанется легко. Я начал сезон не так, как хотел.
Я пока что не оправдываю ожидания. Не имеет значения, что говорят люди. Я понимаю, что должен делать – на этом моя концентрация», – сказал Элиас Петтерссон.
Ранее появилась информация, что «Кэнакс» изучают различные варианты на предмет возможного обмена хоккеиста.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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