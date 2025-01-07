Хатсон набрал 30 очков быстрее всех защитников в истории «Монреаля» (42 матча), превзойдя Челиоса
Лэйн Хатсон набрал 30 очков быстрее всех защитников «Монреаля».
20-летний защитник «Монреаля» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4 ОТ).
В активе хоккеиста стало 30 (3+27) баллов в 40 играх чемпионата. Еще два матча он провел в прошлом чемпионате НХЛ.
Лэйн Хатсон набрал 30 очков в лиге быстрее всех защитников в истории Канадиенс. Он превзошел результат Криса Челиоса, который сделал это за 45 матчей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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