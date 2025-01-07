Хатсон набрал 30 очков быстрее всех защитников в истории «Монреаля» (42 матча), превзойдя Челиоса

Лэйн Хатсон набрал 30 очков быстрее всех защитников «Монреаля».

20-летний защитник «Монреаля » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (5:4 ОТ).

В активе хоккеиста стало 30 (3+27) баллов в 40 играх чемпионата. Еще два матча он провел в прошлом чемпионате НХЛ.

Лэйн Хатсон набрал 30 очков в лиге быстрее всех защитников в истории Канадиенс. Он превзошел результат Криса Челиоса , который сделал это за 45 матчей.