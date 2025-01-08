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  • Спортивный юрист о словах Ротенберга про фашистов: «Великий и могучий русский язык позволяет использовать образные сравнения. Это надо воспринимать с юмором. Здесь нет оскорбления»
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Спортивный юрист о словах Ротенберга про фашистов: «Великий и могучий русский язык позволяет использовать образные сравнения. Это надо воспринимать с юмором. Здесь нет оскорбления»

Спортивный юрист оценил слова Романа Ротенберга о «фашистах».

На пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) главный тренер СКА в диалоге сказал журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза».

– Как я понимаю, это было такое, несколько иносказательное, образное высказывание. И, в принципе, оно является юмористическим, шуточным. Я бы так это воспринимал.

Поэтому нужно к этому относиться, я считаю, с юмором, потому что здесь нет конкретной фамилии, конкретного человека, кто бы мог подразумеваться в данном случае. Это общее высказывание, и вы, как работник пера, должны относиться к этому с юмором.

С юридической точки зрения я не усматриваю здесь нарушений по тем причинам, по которым я назвал выше. А то, что это прозвучало как шутка, вот из того контекста, который вы назвали, к ней надо так и относиться. Она в рамках закона, свободы слова, свободы выражения мнений. Ничего здесь противоправного я не вижу. 

Он же напрямую не сказал. Какого-то прямого сравнения здесь нет. Великий и могучий русский язык позволяет использовать какие-то образные сравнения. Вы можете это увидеть и в литературных произведениях. А здесь все абстрактно. Это то же самое, что, например, образно журналистику иногда с какими-то профессиями сравнивают.

В контексте это надо воспринимать с юмором. Здесь нет какого-то оскорбления, унижения, что было бы противоправно. А здесь все в рамках этики, этикета и тем более закона. Если нет конкретного лица и конкретного унижения, обвинения, значит, нет и правонарушения.

– Может ли КХЛ оценить такое высказывание Ротенберга как «некорректное поведение» и наказать его за это штрафом?

– По той же самой причине оснований нет. По правилам русского языка и литературы подобные сравнения не выходят за рамки закона.

И в данном контексте он этой фразой никого не хотел обидеть, а просто сделал такое сравнение, чтобы подчеркнуть определенную свою мысль, которая правомерна. И сделано это правомерно, – сказал спортивный юрист Сергей Алексеев.

Федерация спортивных журналистов о словах Ротенберга про фашистов: «Его замечания дискредитируют представителей прессы. Надеемся, КХЛ даст оценку недостойным высказываниям»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСКА
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