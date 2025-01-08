Карпухин о Ротенберге: «Он горит своим делом, очень мотивирует ребят на победу, заряжает. Целеустремленный»

Илья Карпухин поделился мнением о тренере СКА Романе Ротенберге.

– Что вы можете сказать о Романе Ротенберге? Какой он тренер?

– Он горит своим делом, очень мотивирует ребят на победу, заряжает. И это заметно по нашему матчу с «Витязем». Он целеустремленный.

Я за СКА только два матча провел, но за сборную у меня матчей больше, когда Роман Борисович возглавлял национальную команду.

На первый взгляд, плюс-минус отличий мало, в сборной было тоже самое, что сейчас в СКА . Требования очень похожи. И других схожих моментов много, – сказал защитник СКА Илья Карпухин .