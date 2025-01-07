Акользин о Ротенберге: «Хороший тренер, все подсказывает, что надо сделать. Когда я пришел в СКА, он сразу дал понять, что от меня требуют»

Павел Акользин рассказал о своей адаптации в СКА.

Игрок перешел в клуб в результате обмена из «Металлурга».

– Удалось ли адаптироваться к новым условиям?

– Да, с первой игры удалось адаптироваться. В принципе здесь для меня нет ничего такого нового. Атакующий хоккей, постоянный прессинг везде, на каждом миллиметре площадки.

«Магнитка» так же играла, поэтому я ко всему этому привык. Адаптироваться было не тяжело.

– Какую характеристику вы бы дали Роману Ротенбергу?

– Хороший тренер, все подсказывает, что надо сделать. Когда я пришел в команду, он сразу дал понять, что от меня требуют. Все эти функции я стараюсь выполнять на площадке.

– Какие-то кардинальные изменения в системе подготовки, отличные от «Металлурга», заметили?

– Наверное, да. Всю игру наша команда играет в атакующий хоккей, не откатывается даже при большом счете. Все равно пытаемся играть в прессинг и не давать сопернику ничего сделать на протяжении всего матча.

– Тренировки в СКА более интенсивные, чем в «Металлурге»?

– Я бы сказал, равные, – с улыбкой сказал нападающий СКА Павел Акользин.