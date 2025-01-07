Акользин о Ротенберге: «Хороший тренер, все подсказывает, что надо сделать. Когда я пришел в СКА, он сразу дал понять, что от меня требуют»
Игрок перешел в клуб в результате обмена из «Металлурга».
– Удалось ли адаптироваться к новым условиям?
– Да, с первой игры удалось адаптироваться. В принципе здесь для меня нет ничего такого нового. Атакующий хоккей, постоянный прессинг везде, на каждом миллиметре площадки.
«Магнитка» так же играла, поэтому я ко всему этому привык. Адаптироваться было не тяжело.
– Какую характеристику вы бы дали Роману Ротенбергу?
– Хороший тренер, все подсказывает, что надо сделать. Когда я пришел в команду, он сразу дал понять, что от меня требуют. Все эти функции я стараюсь выполнять на площадке.
– Какие-то кардинальные изменения в системе подготовки, отличные от «Металлурга», заметили?
– Наверное, да. Всю игру наша команда играет в атакующий хоккей, не откатывается даже при большом счете. Все равно пытаемся играть в прессинг и не давать сопернику ничего сделать на протяжении всего матча.
– Тренировки в СКА более интенсивные, чем в «Металлурге»?
– Я бы сказал, равные, – с улыбкой сказал нападающий СКА Павел Акользин.
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