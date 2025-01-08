Любушкин не доиграл матч с «Рейнджерс» из-за травмы верхней части тела

Илья Любушкин не смог доиграть матч с «Рейнджерс» из-за травмы.

Защитник «Далласа » упал на лед во втором периоде после силового приема форварда Сэма Кэррика.

Он не вернулся на площадку в третьем периоде из-за травмы верхней части тела. Всего он провел на льду 06:39.

В нынешнем сезоне Илья Любушкин провел 39 матчей и набрал 8 (0+8) баллов при показателе полезности «плюс 8».