Любушкин не доиграл матч с «Рейнджерс» из-за травмы верхней части тела
Илья Любушкин не смог доиграть матч с «Рейнджерс» из-за травмы.
Защитник «Далласа» упал на лед во втором периоде после силового приема форварда Сэма Кэррика.
Он не вернулся на площадку в третьем периоде из-за травмы верхней части тела. Всего он провел на льду 06:39.
В нынешнем сезоне Илья Любушкин провел 39 матчей и набрал 8 (0+8) баллов при показателе полезности «плюс 8».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Dallas Morning News
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