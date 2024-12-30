Брендан Перлини: «Рад, что приехал в Россию. Я здесь всего пару дней, пока все нравится. Москва – красивый город, здесь приятно играть»

Брендан Перлини поделился впечатлениями от России.

«Я рад, что приехал в Россию. Я здесь всего пару дней, пока мне все нравится.

Я мало что знаю о России, но у меня есть русские друзья, с которыми я играл в Северной Америке, – это Артем Анисимов , Александр Бурмистров , Илья Любушкин . Они мне немного рассказывали о стране, но одно дело слушать рассказы, а другое – приехать самому.

Надеюсь, что получится получше узнать страну. Мне очень нравится Москва, это очень большой и красивый город, здесь приятно играть.

А еще я понял, что у «Спартака» огромное количество болельщиков, и они очень сильно поддерживают свою команду, это здорово», – сказал канадский нападающий «Спартака » Брендан Перлини.