Брендан Перлини: «Рад, что приехал в Россию. Я здесь всего пару дней, пока все нравится. Москва – красивый город, здесь приятно играть»
Брендан Перлини поделился впечатлениями от России.
«Я рад, что приехал в Россию. Я здесь всего пару дней, пока мне все нравится.
Я мало что знаю о России, но у меня есть русские друзья, с которыми я играл в Северной Америке, – это Артем Анисимов, Александр Бурмистров, Илья Любушкин. Они мне немного рассказывали о стране, но одно дело слушать рассказы, а другое – приехать самому.
Надеюсь, что получится получше узнать страну. Мне очень нравится Москва, это очень большой и красивый город, здесь приятно играть.
А еще я понял, что у «Спартака» огромное количество болельщиков, и они очень сильно поддерживают свою команду, это здорово», – сказал канадский нападающий «Спартака» Брендан Перлини.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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