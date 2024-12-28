Любушкин против «Миннесоты»: передача, 6 хитов и 2 блока за 15:05. У защитника «Далласа» 0+8 и «+8» в 34 играх

Илья Любушкин сделал результативную передачей в матче с «Миннесотой».

«Даллас » уступил «Уайлд» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 30-летнего защитника «Старс» стало 8 (0+8) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+8».

Сегодня Любушкин (15:05, 1:20 – в меньшинстве, «0») применил 6 силовых приемов, сделал 2 блока и нанес 1 бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.