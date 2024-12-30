Самсонов с шатаутом, Копитар и Дебринкет с дублями – звезды дня в НХЛ
Илья Самсонов, Анже Копитар и Алекс Дебринкет – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Детройта» Алекс Дебринкет с дублем в ворота «Вашингтона» (4:2).
Вторая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар с дублем в ворота «Филадельфии» (5:4).
Первая звезда – вратарь «Вегаса» Илья Самсонов, сыгравший на ноль против «Калгари» (3:0) при 31 отраженном броске.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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